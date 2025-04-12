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TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
10:53
TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları yakından izleniyor. Son toplantıda alınan faiz indirimi kararının ardından gözler bir sonraki açıklamaya çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar TCMB faiz beklentisini değerlendirmeye başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?