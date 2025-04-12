TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

BEKLENTİ NE YÖNDE?

2025 Nisan ayı Merkez Bankası beklenti anketi yayımlandı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşmiştir.