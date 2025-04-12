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Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:53

TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları yakından izleniyor. Son toplantıda alınan faiz indirimi kararının ardından gözler bir sonraki açıklamaya çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar TCMB faiz beklentisini değerlendirmeye başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu.TCMB faizi ne olur sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi nedeniyle araştırmalar yoğunlaştı. Peki, 2025 yılı Para Politikası Kurulu takviminde göre Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

TCMB faizinin saat 14.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

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TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

SON KARAR NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.

TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

BEKLENTİ NE YÖNDE?

2025 Nisan ayı Merkez Bankası beklenti anketi yayımlandı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB toplantı tarihleri 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2025

17 Nisan

19 Haziran

24 Temmuz

11 Eylül

23 Ekim

11 Aralık