Haberler
Yaşam
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır? İşte Milyoner sorusu yanıt!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
23:06
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır? İşte Milyoner sorusu yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı!