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TDK Güncel Türkçe Sözlük’te yer alan tüm maddeler arasında hangi ünlü harfle başlayanlarsın sayısı en azdır?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
20:49
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te yer alan tüm maddeler arasında hangi ünlü harfle başlayanlarsın sayısı en azdır?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 31 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen için TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan tüm maddeler arasında hangi ünlü harfle başlayanlarsın sayısı en azdır?araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı