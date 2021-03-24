NEDİR ŞIRNAK'IN SIRRI?
İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi rengini korumayı başta mobil ekiplerinin özverili çalışmaları olmak üzere vatandaşların da duyarlı olmasına bağladıklarını söyledi. Sürekli sahada mobil ekiplerin vatandaşlara ve esnafa maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunduğunu ifade eden Başıbüyük, "Fark ettik ki alışveriş sırasında, sürekli müşterilerin gelip gitmesiyle virüsün yayılması hızla gerçekleşiyor. Bunun farkına vardığımız andan itibaren Çevre Sağlığı teknikerleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak esnafı ziyaret etmeye başladık. Özellikle yoğun caddelerde aynı esnafı ekiplerimiz günde en az 5 defa ziyaret edip maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatıyor." dedi.