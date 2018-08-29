Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!

Diyetisyen Akgül, Yakup Yanlış'ın çok ciddi insülin direnci, karaciğer yağlanması ve kan yağlarında problemlerin olduğunu vurgulayarak, "Biz özellikle obezite cerrahisi öncesinde de ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için bireyleri takibe alırız. O yüzden Yakup beyden 3 ay kadar uygun bir diyetle tedavisini ve takibini istedim. O da buna olumlu baktı ve obezite cerrahisi ameliyatını ileri bir tarihe erteledik" diye konuştu.