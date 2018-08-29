Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Adana'da 4 yıl önce ayağının kırılması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Yakup Yanlış, diyet programıyla birlikte 15 ayda 70 kilo vererek 160 kilodan 90 kiloya düştü.
Giriş Tarihi: 29.08.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 10:11
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi!