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Tekirdağ bayram namazı saati! Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:36
Tekirdağ bayram namazı saati! Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte Tekirdağ bayram namazı saatleri belli oldu. 16 Haziran Pazar günü bayramın ilk gününde cemaatle birlikte bayrama kavuşmanın sevinciyle eller semaya kaldırılacak ve iki rekatlık namaz kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Kurban Bayramı namaz saatleri yayımlandı. Tekirdağ bayram namazı saat kaçta kılınacak belli oldu. İşte yılın ilk bayramında Tekirdağ bayram namazı saati