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Haberler Yaşam TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 10:10

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

2025 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel iftar ve sahur saatlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayında oruç tutarken zamanın verimli kullanılması oldukça önemli. Bu nedenle, "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar saati hangi saatte?" gibi sorular sıkça soruluyor. Diyanet'in yayımladığı imsakiye, her ilin coğrafi konumuna göre iftar ve sahur saatlerini belirliyor. En güncel imsakiye bilgilerini ise güvenilir haber sitelerinden, örneğin sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.İşte, Tekirdağ iline ait iftar saati, sahur saati ve imsak vakitlerine dair bilgilere ulaşmak için Tekirdağ İmsakiyesi

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayarak Müslümanlar için manevi bir derinlik ve huzur kaynağı olmaya devam edecek. İlk sahura sayılı saatler kala, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ait imsakiye takvimini yayımlayarak, iftar ve sahur saatlerini duyurdu. Osmaniye için iftar saati de belirlendi ve bu takvim, Ramazan boyunca oruç tutacaklar için önemli bir rehber olacak. Peki, Tekirdağ'da sahur vakti ne zaman? İşte, Tekirdağ'ın sahur (imsak) ve iftar saatleri!

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2025: TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvim ile birlikte Tekirdağ ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri de netlik kazandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, iftar ve sahur saatleri şu şekilde belirlendi:

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TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:13
İftar Vakti: 19:07

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
İftar Vakti: 19:08

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:10
İftar Vakti: 19:10

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 06:08
İftar Vakti: 19:11

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İftar Vakti: 19:12

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

TEKİRDAĞ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:26

2 Mart Pazar: 20:27

3 Mart Pazartesi: 20:28

4 Mart Salı: 20:30

5 Mart Çarşamba: 20:31

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUCU NE BOZAR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

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