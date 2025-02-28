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TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
10:10
2025 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel iftar ve sahur saatlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayında oruç tutarken zamanın verimli kullanılması oldukça önemli. Bu nedenle, "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar saati hangi saatte?" gibi sorular sıkça soruluyor. Diyanet'in yayımladığı imsakiye, her ilin coğrafi konumuna göre iftar ve sahur saatlerini belirliyor. En güncel imsakiye bilgilerini ise güvenilir haber sitelerinden, örneğin sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.İşte, Tekirdağ iline ait iftar saati, sahur saati ve imsak vakitlerine dair bilgilere ulaşmak için Tekirdağ İmsakiyesi