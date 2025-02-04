Tekirdağ’da alkollü sürücü 4 kişiyi hayattan koparmıştı: Verilen ceza vicdanları sızlattı!

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Faruk Aksan, 2'nci duruşmaya çıktı. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Aksan, "Pişmanım, çok pişmanım. Hayatım boyunca ben bu vicdan azabı ile yaşayacağım. Olay günü hiç yola çıkmak istemedim. Eşim sara hastası (epilepsi) olduğu için rahatsızlandı. 3 yaşındaki oğlum ile evdeydiler. Ben onun için yola çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok üzgünüm ki anlatamam, çok pişmanım" dedi.