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Tekirdağ’da alkollü sürücü 4 kişiyi hayattan koparmıştı: Verilen ceza vicdanları sızlattı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
10:05
Tekirdağ’da alkollü sürücü 4 kişiyi hayattan koparmıştı: Verilen ceza vicdanları sızlattı!
Tekirdağ'da alkollü sürücü Faruk Aksan kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobilde Çetin Karakuş (60), eşi Çiğdem Karakuş (53), kızları Çisem Meriç (30) ve 6 aylık torunları Aras Meriç'i hayattan kopardı. Tutuklanan ve mahkemede "Pişmanım" savunması yapan sürücü 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.