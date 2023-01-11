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Haberler Yaşam Tekirdağ'da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:14

Tekirdağ'da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!

Tüyler ürperten olay Tekirdağ'da yaşandı. Aysun Ahnas'tan (24), bir süredir haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, genç kızın evine girdiklerinde o korkunç manzarayla karşılaştı. Aysun Ahnas'ın sevgilisi Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Ahnas'ı bıçakla öldürdüp, ardından kendini ipe asarak intihar etti.

DHA
Tekirdağ’da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas'tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Tekirdağ’da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!

İhbar üzerine Ahnas'ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi.

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Tekirdağ’da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!

Ahnas'ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas'ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir'i de iple asılı halde buldu.

Tekirdağ’da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir'in öldükleri belirlendi.

Tekirdağ’da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!

Polis, Baver Gözetir'in, Aysun Ahnas'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor.

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