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Tekirdağ'da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
10:14
Tekirdağ'da dehşet: Sevgilisini katledip kendini astı!
Tüyler ürperten olay Tekirdağ'da yaşandı. Aysun Ahnas'tan (24), bir süredir haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, genç kızın evine girdiklerinde o korkunç manzarayla karşılaştı. Aysun Ahnas'ın sevgilisi Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Ahnas'ı bıçakla öldürdüp, ardından kendini ipe asarak intihar etti.