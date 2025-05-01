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Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
13:29
Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!
Tekirdağ'da 25 yaşındaki Rabia Y., komşusunun 14 yaşındaki oğlu İ.Ş. tarafından boğazı kesilerek ağır yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan, genç kadının cep telefonu ile altınlarını alarak kaçtı! Ağır yaralanan Rabia Y.'nin tedavisi sürerken 3 kişi gözaltına alındı.