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Haberler Yaşam Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:29

Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

Tekirdağ'da 25 yaşındaki Rabia Y., komşusunun 14 yaşındaki oğlu İ.Ş. tarafından boğazı kesilerek ağır yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan, genç kadının cep telefonu ile altınlarını alarak kaçtı! Ağır yaralanan Rabia Y.'nin tedavisi sürerken 3 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti.

Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

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Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.