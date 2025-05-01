Tekirdağ’da kan donduran olay! Komşusunun 14 yaşındaki oğlu boğazını kesip altınlarını çaldı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.