Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı gelince Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Öğrenciler Tekirdağ'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son kararı valilikler veriyor. Peki Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Tekirdağ'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte son bilgiler