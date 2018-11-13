Tekneyi ev yaptı!

Kimberley Warren, daha önce yaşadığı ev için ayda 8 bin sterlin kira ödüyordu. Bu hayattan bıkan Marren, biriktirdiği paranın 18 bin sterlini ile bir kanal teknesi satın aldı. 7 bin sterline tekneyi onartan ve düzenleyen Marren, şimdi buradaki yüzer hayatından son derece memnun.