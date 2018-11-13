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ev yaptı!

Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 10:27
Tekneyi ev yaptı!

Londra'da yaşamak için her ay binlerce sterlin kira ödemekten bıkan 31 yaşındaki model Kimberley Marren, eski bir tekne alıp restore ettirdi.

Tekneyi ev yaptı!

Şimdi sevgilisi ve bebeğiyle birlikte bu teknede yaşıyor.

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Tekneyi ev yaptı!

Marren, sevgilisi Maarten Ketels ve kızları Willow, içinde her tür ihtiyaçlarını karşılayan mütevazı yüzer evlerinde mutlu bir hayat sürüyor.

Tekneyi ev yaptı!

Kimberley Warren, daha önce yaşadığı ev için ayda 8 bin sterlin kira ödüyordu. Bu hayattan bıkan Marren, biriktirdiği paranın 18 bin sterlini ile bir kanal teknesi satın aldı. 7 bin sterline onartan ve düzenleyen Marren, şimdi buradaki yüzer hayatından son derece memnun.

Tekneyi ev yaptı!
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Tekneyi ev yaptı!
Tekneyi ev yaptı!
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