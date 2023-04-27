TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

ATAK-2 HELİKOPTERİ MOTOR ÇALIŞTIRDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 helikopteri, ilk kez motor çalıştırdı. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz, "Bu helikopterle yerde yaklaşık 15 saat motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bakım, ölçüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içinde uçuş hedefliyoruz" dedi.



2 YIL ÖNE ALINDI

ATAK-2 Projesi'nin 2019 yılında imzalandığını hatırlatan Yılmaz, "Daha önce faaliyetler olsa da nisan ayı itibarıyla resmi olarak çalışmaya başladık. Çok hızlı bir geliştirme ve tasarım süreci geçirdik. Yaklaşık bir senedir parça üretimi ve ekipman tedariki gerçekleştiriyoruz. Son 3-4 aydır helikopterimizin gövde montajı ve nihai montaj işlemlerini gerçekleştirdik. Dün (23 Nisan) itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık" diye konuştu.



600 SENSÖRÜ VAR

ATAK-2'nin üzerinde 600 civarında sensörün olduğu bilgisini veren Yılmaz, şöyle devam etti: "Aynı zamanda sayısal hatlardan da veri alıyoruz. Bunlarla beraber yaklaşık olarak 10-15 bin civarında verimiz var. Bunlar canlı olarak kontrol odamıza iletiliyor. Bütün testlerde gerçek zamanlı olarak tasarım ekiplerimiz bu verileri inceliyor, herhangi bir sorun olması durumunda, bir anomali tespit edilmesi durumunda teste doğrudan müdahale edebiliyorlar." Mehmet Yılmaz, ATAK-2'ye eli değen veya bir şekilde proje için çalışan personel sayısının 1000-1500 civarında olduğunu sözlerine ekledi.



İLKİ 2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Etkinliğin ilki 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. O tarihte 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yaptı, 550 bin kişi ziyaret etti. 2019'da Atatürk Havalimanı'nda festivalin ikincisi gerçekleşti. Yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım katıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük havacılık festivali haline geldi. Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST 2020'ye 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvuru yaptı.