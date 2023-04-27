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Haberler Yaşam TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak
Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 06:59

TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

TEKNOFEST bugün 7'nci kez kapılarını İstanbul Havalimanı'nda açıyor. 332 bin takım ve 1 milyondan fazla kişinin yarışacağı etkinlikte, 13 milyon TL ödül verilecek.

HARUN SEKMEN
HUZEYFE ATICI
TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

İlk kez 2018'de düzenlenerek milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeyi başaran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün 7'nci kez İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

1 Mayıs'a kadar sürecek festival, milyonlarca teknoloji meraklısını ağırlayacak. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

13 MİLYON TL ÖDÜL

TEKNOFEST 2023'teki teknoloji yarışmalarına 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalara 13 milyon TL ödül, 30 milyon TL üzerinde de malzeme desteği verilecek. 102 farklı kategoride 41 yarışma gerçekleşecek. Türk Yıldızları, Slo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar Akıncı, ATAK VE ANKA da uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

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TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

'GÖĞSÜM KABARARAK SEYREDİYORUM'

TEKNOFEST 2023 öncesinde festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı semalarında Kızılelma ve Bayraktar Akıncı'nın iki gün boyunca gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri uçuşlarını izleyen vatandaşlar, hissettiklerini ve düşüncelerini SABAH'a aktardı.

Murat Ayyıldız (21): Bayramlarımızda, TEKNOFEST gibi etkinliklerde milli duygularımızı kabartan gösterileri daha fazla görmeyi iple çekiyorum. Gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve usta pilotlarımıza çok teşekkür ederim.

Ahmet İkiz (29): Son yıllarda güzel ülkemin ürettiği muhteşem eserlerle yapılan kutlamaları büyük bir gururla göğsüm kabararak seyrediyorum. TEKNOFEST'in düzenlediği bu denli mükemmel organizasyonların bizlere yaşattığı gurur ve sevinci her bayramda görmek en büyük arzumdur. Büyük Türk pilotlarına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

Ebru Özdemir (40): Milli birlik ve beraberlik duygularının yükseldiği, insanların kaynaştığı TEKNOFEST gibi etkinlikleri daha çok görmek istiyorum. Günlük hayatımızda kıllandığımız teknolojiyi ileride çok daha fazla kullanacağımız kesin. Genç nüfusun teknoloji adına yaptığı atılımlar da son derece mutluluk verici. Bu anlamda TEKNOFEST gençlerinin teknolojik üretimlerini tanıtmaları için büyük şans.

TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

44 BİN FİTE ÇIKIYOR
ANKA-3'ün operasyonel kullanımına ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Korkem, uçağın üzerinde ciddi bir taşıma kapasitesi bulunduğunu, 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabildiğini bildirdi. Uçağın 0.7 mach gibi yüksek süratlere ulaşacağına işaret eden Korkem, "Radar görünürlüğünün düşük olması bize uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor.

ONLİNE KAYIT YAPILABİLİYOR
Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar, isterlerse TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden online ya da festival alanı girişine kurulmuş stantlardan kayıt yaptırabiliyor.

TEKNOFEST heyecanı başlıyor! 1 milyon kişi yarışacak

ATAK-2 HELİKOPTERİ MOTOR ÇALIŞTIRDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 helikopteri, ilk kez motor çalıştırdı. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz, "Bu helikopterle yerde yaklaşık 15 saat motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bakım, ölçüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içinde uçuş hedefliyoruz" dedi.

2 YIL ÖNE ALINDI

ATAK-2 Projesi'nin 2019 yılında imzalandığını hatırlatan Yılmaz, "Daha önce faaliyetler olsa da nisan ayı itibarıyla resmi olarak çalışmaya başladık. Çok hızlı bir geliştirme ve tasarım süreci geçirdik. Yaklaşık bir senedir parça üretimi ve ekipman tedariki gerçekleştiriyoruz. Son 3-4 aydır helikopterimizin gövde montajı ve nihai montaj işlemlerini gerçekleştirdik. Dün (23 Nisan) itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık" diye konuştu.

600 SENSÖRÜ VAR

ATAK-2'nin üzerinde 600 civarında sensörün olduğu bilgisini veren Yılmaz, şöyle devam etti: "Aynı zamanda sayısal hatlardan da veri alıyoruz. Bunlarla beraber yaklaşık olarak 10-15 bin civarında verimiz var. Bunlar canlı olarak kontrol odamıza iletiliyor. Bütün testlerde gerçek zamanlı olarak tasarım ekiplerimiz bu verileri inceliyor, herhangi bir sorun olması durumunda, bir anomali tespit edilmesi durumunda teste doğrudan müdahale edebiliyorlar." Mehmet Yılmaz, ATAK-2'ye eli değen veya bir şekilde proje için çalışan personel sayısının 1000-1500 civarında olduğunu sözlerine ekledi.

İLKİ 2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Etkinliğin ilki 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. O tarihte 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yaptı, 550 bin kişi ziyaret etti. 2019'da Atatürk Havalimanı'nda festivalin ikincisi gerçekleşti. Yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım katıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük havacılık festivali haline geldi. Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST 2020'ye 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvuru yaptı.

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