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Giriş Tarihi: 14.04.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 13:50

Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ramazan Bayramı'nın 3. günü Antalya'da meydana geldi. Devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlandı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca da teleferik kazasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

DHA
Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Teleferikte mahsur kalan yolcular ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, teleferik kazasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!

Atmaca, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasından sonra artık teknik olarak daha fazla konuşma vakti. Bu tip kaldırma iletme ekipmanlarında eğer bakımlar zamanında ve olması gerektiği şekliyle yapılmışsa ve yılda bir kez yapılması gereken periyodik kontroller de yapılmışsa, kaza yaşanma olasılığı hemen hemen yok denebilecek düzeye kadar düşüyor. Böyle bir kaza olduysa o zaman bakım da yapılmışsa ya bakımda eksik bir şeyler bırakılmıştır veya periyodik kontrol sırasında bu eksikliklerin bırakıldığı tespit edilememiş anlamı taşıyor" ifadelerini kullandı.

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Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!

'BAKIMDA NOKSANLIK OLMASAYDI, BU OLAY YAŞANMAYACAKTI'
Yanık kokusundan bahsedildiğine dikkat çeken Atmaca, "Bu bir sıkışma olasılığını gösteriyor. Metalin metale sürtünme olasılığını gösteriyor. Bu çelik halatlar üzerinde ilerleyen bir kabin. Hiçbir kabinin halattan çıkmadığını görüyoruz. Demek ki bir yerde bu makaralarda, makaraların üzerindeki kauçuk bir zemin var.

Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!

Bunların yapısına bakmak lazım. Acaba bunlar duruyor mu? Çelik çeliğe sürtme gibi bir alevlenme, bir ısınma oldu mu? Yanık kokusu bunu gösteriyor. Bir sıkışma olmuşsa tabii ki halat gerilmiştir. Kesinlikle kesici tertibat kesmiştir. Ama o anda direğe binen yüksek ağır yük civataların kesilmesine ve tamamen kopmasına neden olabilir.

Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!

Peki bu civatalar kopmalı mıydı? Bu civataların tahribatsız muayeneleri, olması gerektiği zaman yapıldı mı? Bilirkişiler bakım dosyalarını inceleyecek. Periyodik kontrolleri inceleyecek. Olay yerindeki bulguları birleştirecekler ve buna göre bir kanaate varacaklar. Ama gördüğümüz şu. Eğer bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.

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