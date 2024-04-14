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Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
13:50
Teleferik kazası neden yaşandı? Sebebini anlattı: Yanık kokusu detayı!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ramazan Bayramı'nın 3. günü Antalya'da meydana geldi. Devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlandı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca da teleferik kazasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.