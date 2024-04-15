Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

Hemen önümüzde parçalanan kabin vardı. Onu görünce hemen 112'yi aradık, bilgi verdik. Direğin devrildiğini, kabinin parçalandığını ve bir facia yaşandığını söyledik. Sonra herkes müdahale için gelmeye başladı. Beklemeye başladık. 'Umarız kopmaz' diye endişeliydik. 5,5 saat kadar havada kaldık. Sonrasında itfaiye eri, bize yukarıdan halatlar üzerinden gelerek ulaştı. Aşağıda da AFAD ve kurtarma ekipleri vardı.