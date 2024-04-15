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Haberler Yaşam Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:55

Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

Antalya'da teleferik kazasında 5,5 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarılan hemşire Rabia Küçük (51) ile üniversitesi öğrencisi kızı Nur Çeken (19), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ölümle burun buruna 5,5 saat geçirdiklerini söyleyen Rabia Küçük, "Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem" dedi. Video çekerken kaza anını kaydeden Nur Çeken ise birden sarsılmaya başladıklarını ve çok korktuğunu söyledi.

DHA
Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü. Olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Enes Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

Yaralanan 7 kişi de helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda 174 kişi tahliye edildi.

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Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

Serik Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Rabia Küçük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okuyan kızı Nur Çeken ve yeğeni Eda Dağlaraşar (20) da 5,5 saatin sonunda kurtarılabildi. Teleferik kazasının yaşandığı anları cep telefonuyla kaydeden Nur Çeken ile annesi Rabia Küçük, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

'HEMEN ÖNÜMÜZDE PARÇALANAN KABİN VARDI'
Rabia Küçük, "Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için teleferiğe binmeye karar verdik. Saat 13.00 civarında bindik. Başlarda biraz korkmuştum. Bir süre sonra teleferik 1 dakika kadar durdu. Daha sonra tekrar çalıştı ve durdu. O sırada sallanmaya başladık.

Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı

Hemen önümüzde parçalanan kabin vardı. Onu görünce hemen 112'yi aradık, bilgi verdik. Direğin devrildiğini, kabinin parçalandığını ve bir facia yaşandığını söyledik. Sonra herkes müdahale için gelmeye başladı. Beklemeye başladık. 'Umarız kopmaz' diye endişeliydik. 5,5 saat kadar havada kaldık. Sonrasında itfaiye eri, bize yukarıdan halatlar üzerinden gelerek ulaştı. Aşağıda da AFAD ve kurtarma ekipleri vardı.

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