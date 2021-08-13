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Haberler Yaşam Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri
Giriş Tarihi: 13.08.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 14:01

Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri

Belki telefonunuz bozulmuş olabilir, belki performansından memnun değilsiniz. Ancak sebep ne olursa olsun, eğer günlük kullanımda hızlı ve uygun fiyatlı yeni bir telefon arıyorsanız o zaman sizleri bu listeye bakmaya davet ediyoruz. Listedeki cihazlar, özellikleri ve genel olarak performansıyla işlerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz modeller. Fiyatlarıyla da cüzdan dostular. Lafı daha fazla uzatmadan hangi modeller olduğuna gelin birlikte bakalım.

Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri

Akıllı telefonlar olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Hayatımızın bir parçası haline geldiler. Sosyal medyaya bakmak, müzik dinlemek, internette sörf yapmak, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, fatura yatırmak ve daha birçok işi telefonlar aracılığıyla kolaylıkla yapabiliyoruz. Ancak her telefon tüketicilerin bütçesine uymuyor. İşte bu noktada fiyatı uygun, performansı ve özellikleri iyi telefonlar devreye giriyor. Bu listede bahsettiğimiz modeller yer alıyor. İşte iyi özelliklere sahip ekonomik akıllı telefonlar...

Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri

Xiaomi Redmi Note 9

Fiyat: 2.300 TL

Özellikleri:

Ekran Boyutu:
6.53 İnç

Dahili Depolama:
128 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
5020 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

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Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri

Oppo A73

Fiyat: 2.499 TL

Özellikleri:

Ekran Boyutu:
6.44 İnç

Dahili Depolama:
128 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
4015 mAh

Hat Sayısı:
Tek Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat: 2.259 TL

Özellikleri:

Ekran Boyutu:
6.3 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
4000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Telefon alacaklar dikkat! İşte performansı yüksek, uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modelleri

Poco M3

Fiyat: 2.499 TL

Özellikleri:

Ekran Boyutu:
6.53 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
6000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

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