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Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 08:56

Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

Edirne'de yaşayan Saadettin K., telefon dolandırıcılarının gönderdiği mesaja inandı. Tek tıkla hesabındaki 492 bin TL'yi kaptırdı. Soluğu savcılıkta alan Saadettin K., "Her şey 13 saniyede oldu" diyerek dert yandı. Anlattıkları herkesi şoka uğrattı: Anne baba adıma kadar bildiler…

ALİ CAN ZERAY
Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Edirne'de yaşayan Saadettin K.'ydı. Edirne'nin Doyan köyünde yaşayan Saadettin K. telefonla arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara inandı. Gelen mesajı tıklayan Saadettin K., bir gün sonra bankaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Hesabındaki 492 bin TL'nin çekildiğini öğrenen Saadettin K., soluğu savcılıkta aldı.

Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

"HER ŞEY 13 SANİYEDE OLDU…"

Dolandırıcıların ağına düşen Saadettin K., her şeyin 13 saniyede olduğunu anlattı. "Bankadan arıyoruz hesabınızı patlatmak istiyorlar size attığımız mesajı tıklayın. Bende arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim hesabımdaki 492 bin TL'nin, çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede banka hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler" ifadelerini kullandı.

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Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

"ANNE BABA ADIMA KADAR BİLDİLER…"

Telefonla arayan dolandırıcının kimlik bilgilerini bire bir bilmesinin kendisini ikna ettiğini söyleyen Saadettin K., sözlerine şöyle devam etti: Telefonda beni ikna etmelerinin en büyük nedeni, anne-baba adıma kadar her şeyi bire bir bana söylemeleri oldu. Sonra telefona baktığımda zaten numara 444'lü olması da bankadan arandığımı düşünmeme neden oldu. Dolandırıldığımı öğrenince hemen savcılığa gidip şikayetçi oldum.

Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Saadettin K.,'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılarına operasyon yapıldı. Fırat Ç., Emrullah A., İ.Ş., M.C.B., gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden, Fırat Ç ve Emrullah A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K ile M.C. B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

PARASINI KURTARDI

Yürütülen çalışma sonrası şüphelilerin hesaplarına bloke kondu ve hesaplarında bulunan Saadettin K.'nın 492 bin TL'si kurtarılarak kendisine iade edildi.

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