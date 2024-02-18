Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!

"ANNE BABA ADIMA KADAR BİLDİLER…"

Telefonla arayan dolandırıcının kimlik bilgilerini bire bir bilmesinin kendisini ikna ettiğini söyleyen Saadettin K., sözlerine şöyle devam etti: Telefonda beni ikna etmelerinin en büyük nedeni, anne-baba adıma kadar her şeyi bire bir bana söylemeleri oldu. Sonra telefona baktığımda zaten numara 444'lü olması da bankadan arandığımı düşünmeme neden oldu. Dolandırıldığımı öğrenince hemen savcılığa gidip şikayetçi oldum.