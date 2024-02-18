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Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
08:56
Telefona gelen mesaja inandı hayatı karardı: Her şey 13 saniyede oldu!
Edirne'de yaşayan Saadettin K., telefon dolandırıcılarının gönderdiği mesaja inandı. Tek tıkla hesabındaki 492 bin TL'yi kaptırdı. Soluğu savcılıkta alan Saadettin K., "Her şey 13 saniyede oldu" diyerek dert yandı. Anlattıkları herkesi şoka uğrattı: Anne baba adıma kadar bildiler…