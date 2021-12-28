Telefondan milli piyango sonuçları sorgulama 2022: Milli Piyango yılbaşı bileti telefondan online sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango büyük ikramiyesi yeni yıl için de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşı gecesi yapılacak olan çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar ile büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Noter huzurunda düzenlenecek olan çekiliş ile birlikte büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olarak belirlendi. Telefon üzerinden online sorgulama yapmak isteyenler ise "Milli Piyango yılbaşı bileti telefondan online sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Telefondan milli piyango sonuçları sorgulama 2022!