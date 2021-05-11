Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!

Akıllı telefonların son yıllarda kazandığı en önemli özelliklerden biri hızlı şarj oldu. Artık cihazın tamamen şarj olması için uzun vakit beklemeye gerek yok. Yeni telefonlar kısa süre içinde tüm günü kurtaracak kadar şarj olabiliyor. Buna rağmen tüketicilerin en çok şikayet ettikleri konuların başında şarj geliyor. Bazı telefonlar yavaş şarj olabiliyor. Bu durum Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, iPhone vs... fark etmeden her telefon modelinde yaşanabilir. Peki bir telefon neden yavaş şarj olur? Bunun sebebi nedir? İşte tüm detaylar...