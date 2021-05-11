Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:22

Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! , , fark etmiyor!

Akıllı telefonların son yıllarda kazandığı en önemli özelliklerden biri hızlı şarj oldu. Artık cihazın tamamen şarj olması için uzun vakit beklemeye gerek yok. Yeni telefonlar kısa süre içinde tüm günü kurtaracak kadar şarj olabiliyor. Buna rağmen tüketicilerin en çok şikayet ettikleri konuların başında şarj geliyor. Bazı telefonlar yavaş şarj olabiliyor. Bu durum , , , , vs... fark etmeden her telefon modelinde yaşanabilir. Peki bir telefon neden yavaş şarj olur? Bunun sebebi nedir? İşte tüm detaylar...

Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!

Tüketiciler telefon şarjlarıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Bunların başında yavaş şarj olma problemi geliyor. Sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda, kullanıcıların yavaş şarjla ilgili sorunlarına denk gelebilirsiniz. Peki akıllı telefon neden yavaş şarj olur? Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa aşağıdaki sebeplerden birisi buna sebep oluyor olabilir. İşte sebepler;

Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!

BOZUK AKSESUAR

Yavaş şarjın bazen telefonunuzla ilgisi olmayabilir. Bazen sorunun kaynağı hasarlı bir kablo veya güç düzeyi düşük bir adaptör olabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!

USB kabloları özellikle evde çok sayıda kişi tarafından kullanıldığında zamanla bükülüp yıpranabiliyor, hatta üzerine basılabiliyor. Bu yüzden önce kabloyu değiştirip sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edin.

Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!

Telefonu bilgisayardan şarj ediyorsanız, yavaş şarjın nedeni bu olabilir. PC'nizin yaşına ve diğer portların kullanımına göre bu yol, pek ideal bir yol sayılmıyor.

Telefonu şarj ederken bu durumla karşılaşabilirsiniz! Samsung, Xiaomi, iPhone fark etmiyor!

PORT SORUNLARI

Telefonunuzun üzerindeki şarj portunun fiziksel bir hasar görüp görmediğini, paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Bunun için porta bir fenerle ve büyüteçle bakabilirsiniz.

SON DAKİKA