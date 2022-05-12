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Giriş Tarihi: 12.05.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 17:53

Telefonunu şarja takarken öldü: Aman dikkat!

Kahreden olay Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Cep telefonunu şarja takan genç hayatını kaybetti. Talihsiz gencin elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldığı öğrenildi...

DURHASAN ŞAHİN
Telefonunu şarja takarken öldü: Aman dikkat!

Acı olay, ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan Abdullah Baysal (26) , elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Telefonunu şarja takarken öldü: Aman dikkat!

TELEFONUNU ŞARJA TAKARKEN ÖLDÜ...

Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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Telefonunu şarja takarken öldü: Aman dikkat!

Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Telefonunu şarja takarken öldü: Aman dikkat!

Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.

Telefonunu şarja takarken öldü: Aman dikkat!

Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı.

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