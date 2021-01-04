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Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Bunları kontrol edin!
Son yıllarda çıkan birçok telefonda hızlı şarj özelliği var. Bu sayede hiç şarjı kalmamış bir telefon, kısa süre içinde yarı yarıya dolabiliyor. Açıkçası hızlı şarj bazı durumlarda hayat kurtarıcı oluyor. Acil bir işiniz çıktı, ama telefonunuzun şarjı yok diyelim. Cihazınız, 5 veya 10 dakikalık şarjla, sizi bütün gün idare edebilecek pil doluluk seviyesine ulaşabilir. Ancak tüketiciler, telefonların şarj olmasıyla ilgili bazı sorunları yaşabiliyor. Bunların başında yavaş şarj geliyor. Bu sorun bir değil, birkaç sebepten dolayı kaynaklanıyor. Peki Android telefonlar veya iPhone neden yavaş şarj olur? Yavaş şarjın sebebi nedir? Neyden kaynaklanır? Kullanıcıların neye dikkat etmesi gerekiyor?
Giriş Tarihi: 04.01.2021
16:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
16:30
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