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"Telefonunuzu kimseye vermeyin!" Arkadaşıma 1800 TL göndereceğim dedi! Taksici hesabına bakınca şoku yaşadı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:56
"Telefonunuzu kimseye vermeyin!" Arkadaşıma 1800 TL göndereceğim dedi! Taksici hesabına bakınca şoku yaşadı!
İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre arkadaşına bin 800 lira para göndermek isteyen şahıs bir taksicinin hesabından atmayı ve parasını da ona nakit vermeyi teklif etti. Taksici kabul ederek telefonunu verirken şahıs, hesaptan 235 bin lira gönderdikten sonra bin 800 lirayı taksiciye verip ayrıldı. Dolandırıldığını fark eden taksici ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.