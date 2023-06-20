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Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
14:45
Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!
Birçok ebeveynin bileceği gibi elektrik süpürgesi sesi, okyanus gürültüsü sesi bebeğinizin anne karnında duyduğu seslere çok benzer. Bebeğiniz için rahatlatıcı bir ortam yaratmaya yardımcı olur ve uyku vaktinin geldiğini bilmesini sağlayabilir. Bu sebeple pekçok ebeveyn yeni doğan bebeğini uyutmak, sakinleştirmek için bu sesleri kullanır.