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Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 14:45

Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!

Birçok ebeveynin bileceği gibi elektrik süpürgesi sesi, okyanus gürültüsü sesi bebeğinizin anne karnında duyduğu seslere çok benzer. Bebeğiniz için rahatlatıcı bir ortam yaratmaya yardımcı olur ve uyku vaktinin geldiğini bilmesini sağlayabilir. Bu sebeple pekçok ebeveyn yeni doğan bebeğini uyutmak, sakinleştirmek için bu sesleri kullanır.

Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!

Bebeğiniz huzursuzsa ve bir türlü susmak bilmiyorsa çözümü uzaklarda aramanıza gerek yok! Çözüm hemen avucunuzun içinde, iPhone telefonunuzda olabilir.

Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!

Ve en iyi yanı, siz her zamanki kaydırma ve mesajlaşma işlemlerinizi yaparken işlev, arka planda çalmaya, oynamaya devam eder. Bu sayede bebeğiniz uyurken siz de çok ihtiyaç duyduğunuz soluklanma hakkını elde edersiniz.

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Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!

BEBEĞİNİZİ UYUTMAK İÇİN İPHONE'DA BULUNAN GİZLİ ÖZELLİĞİ MERAK EDİYORSANIZ, İŞTE ADIM ADIM KILAVUZ BU ŞEKİLDE

Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!

1. İlk önce telefonunuzda ayarlarınıza gidin ve "Erişilebilirlik" sekmesine tıklayın.

Telefonunuzun bebeğinizi sakinleştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi uyutmak için iPhone’da bulunan gizli özelliği keşfedin!

2. Oradan Ses/Görsel sekmesine tıklayın. Yeni bir sayfa açılacak bekleyin!

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