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Haberler Yaşam ‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:25

‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali

HDP destekli 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" dediği Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son hali dikkat çekti.

‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan çifte deprem Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri oldu. Afet sebebiyle 50 binden fazla canımızı kaybettik.

‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

Devlet millet el ele yürütülen süreçte vatandaş için tüm imkanlar seferber edildi. Evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

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‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

DEFNE DEVLET HASTANESİ'NİN TEMELLERİ 24 MART'TA ATILDI

Bu kapsamda büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı.

‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı

‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin son hali

"TEMELİ ATILMADI" DEDİLER

Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasından bu yana 48 gün geçti. Bu süre zarfında hastanenin temelinin atılmadığına dair ortaya birçok yalan saçıldı.

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