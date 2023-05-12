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‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
13:25
‘Temeli atılmadı’ dedikleri hastanede son durum: İşte Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
HDP destekli 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" dediği Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son hali dikkat çekti.