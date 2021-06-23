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Haberler Yaşam Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 23.06.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:23

Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?

Haziran ayının sonuna yaklaşılırken milyonların gündeminde memur ve oranı yer alıyor. Her sene olduğu gibi yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerinin göz önüne alınarak yapılacağı zammın ne kadar olacağı "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları ile gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. İşte emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri…

Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?

Memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi enflasyon verileriyle beraber önümüzdeki ay milyonlarca vatandaşa ödenen maaşlara belirlenen tutarda zam gerçekleşecek. Öte yandan Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte, için gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Hal böyleyken "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları gündeme taşındı. İşte 2021 en düşük ve en yüksek memur emekli maaşı ve yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar…

Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

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Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?

Bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

Temmuz ayı Emekli maaş zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39

*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı

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