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Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:06

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Emekli maaş farkı 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemde. SSK Bağkur emekli zam oranı yüzde 24,73 oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı yapılacak açıklamalarla belli olacak. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin maaş farklarının ve ek zammın ne zaman ödeneceği bu noktada araştırılmaya başladı. Peki, Emekli maaşından faydalananlar zamlı emekli aylıklarının ödeme tarhini takip ediyor. SSK - Bağkur - Emekli Sandığı emekli aylıkları ne zaman yatmaya başlayacak? 2024 4A-4B-4C Temmuz emekli maaşı ödeme tarihleri...

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2024 Temmuz ayı emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri yoğun bir biçimde araştırılmaya başlandı. Maaş farklarının yatırılacağı tarih için yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi hakkında detaylar…

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik düzenleme gündemde. Konuyla ilgili merak edilenleri Ahmet Kurtuluş şu ifadelere yer verdi: ''Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak ödenir ibaresi olduğundan maaşları 10 bin TL'nin altında kalan emekliler Hazine yardımıyla 10 bin TL emekli maaşı almaktadırlar. Bu 10 bin TL'nin 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği kanaatindeyiz.''

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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı hakketmiş oldu.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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