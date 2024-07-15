TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: SSK-Bağkur- Emekli Sandığı emekli maaş farklı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik düzenleme gündemde. Konuyla ilgili merak edilenleri Ahmet Kurtuluş şu ifadelere yer verdi: ''Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak ödenir ibaresi olduğundan maaşları 10 bin TL'nin altında kalan emekliler Hazine yardımıyla 10 bin TL emekli maaşı almaktadırlar. Bu 10 bin TL'nin 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği kanaatindeyiz.''