Emekli ve memur zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Bu yıl Ocak ayında alınan kararda SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5 oranında yapılırken memurlarda bu oran yüzde 30,5 olmuştu. Bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez memurların ve emeklilerin maaşlarında belirli oranda artış sağlanmış oluyor. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları yer alıyor. Peki, Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...