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Haberler Yaşam Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 23:38 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 23:39

Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz öncesi açıklanan enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili olarak bilindiği üzere kritik bir önem taşıyor. SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yılın üçüncü enflasyonuyla beraber yeni zammın belirlenmesinde geriye 3 aylık veri kaldı. Binlerce kişi şimdilerde "Temmuz ayında emekli ve memur zammı var mı, yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken ise 6 aylık enflasyon verileri oluyor. Peki, 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Bu yıl Ocak ayında alınan kararda SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5 oranında yapılırken memurlarda bu oran yüzde 30,5 olmuştu. Bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez memurların ve emeklilerin maaşlarında belirli oranda artış sağlanmış oluyor. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları yer alıyor. Peki, Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

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Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

Temmuz emekli memur zammı hesaplama 2022: SSK, BAĞKUR Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

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