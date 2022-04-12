Temmuz öncesi açıklanan enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili olarak bilindiği üzere kritik bir önem taşıyor. SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yılın üçüncü enflasyonuyla beraber yeni zammın belirlenmesinde geriye 3 aylık veri kaldı. Binlerce kişi şimdilerde "Temmuz ayında emekli ve memur zammı var mı, yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken ise 6 aylık enflasyon verileri oluyor. Peki, 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...