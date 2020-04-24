Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

Müslümanlar tarafından heyecan içerisinde beklenen Ramazan ayının ilk gününde oruç tutmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. 23 Nisan gecesi sahur vakti niyet ederek başladığımız orucumuzu bu akşam iftar saati akşam ezanı okunduktan sonra açtık. Arefe gecesi başlayan teravih namazı, bu akşam da yatsı ezanının ardından devam edecek. Corona virüsü pandemisi sebebiyle bu sene camilerde cemaatle birlikte toplu bir şekilde namaz kılınamayacak olması sebebiyle "Evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır ve teravih namazı kaç rekattır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki teravih namazı toplamda kaç rekat ve nasıl kılınır, kıldırılır? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte konuyla ilgili tüm detayları içeren evde teravih namazı kılınışı…