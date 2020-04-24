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nasıl kılınır, kaç rekat? nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

Müslümanlar tarafından heyecan içerisinde beklenen Ramazan ayının ilk gününde oruç tutmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. 23 Nisan gecesi sahur vakti niyet ederek başladığımız orucumuzu bu akşam iftar saati akşam ezanı okunduktan sonra açtık. Arefe gecesi başlayan , bu akşam da yatsı ezanının ardından devam edecek. Corona virüsü pandemisi sebebiyle bu sene camilerde cemaatle birlikte toplu bir şekilde namaz kılınamayacak olması sebebiyle " nasıl kılınır, kıldırılır ve teravih namazı kaç rekattır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki teravih namazı toplamda kaç rekat ve nasıl kılınır, kıldırılır? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte konuyla ilgili tüm detayları içeren evde

Giriş Tarihi: 24.04.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 00:00
Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

kılınışı nasıldır? Bu sene Ramazan ayında camilerde toplu bir şekilde ibadet edemeyecek, meydanlarda birlikte iftar yapamayacağız. Corona virüsü salgını sebebiyle tüm Türkiye Ramazan ayını evinde geçirecek. Bu sebeple ibadeti de evlerde kılınacak. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı toplamda kaç rekattır? Camilerde cemaat ile birlikte teravih namazı kılınamayacağı için bu soruların yanıtları hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. İbadetlerin en üst seviyede eda edileceği Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

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Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:
Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINIR MI?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat.

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı nasıl kıldırılır? Diyanet adım adım teravih kılınışı ve okunacak dualar ile sureler burada!

Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

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