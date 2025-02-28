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TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:14
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müminler teravih namazını evde ya da camide kılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Teravih namazı, Ramazan ayının her gecesinde, yatsı namazından sonra kılınabilen bir nafile namazıdır. Yatsı namazı sonrasında, sabah namazının vaktine kadar (fecrin doğuşuna kadar) kılınabilir. Peki, evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekâttan oluşur ve hangi dualar okunur? İşte adım adım teravih namazının kılınış şekli ve detaylar...