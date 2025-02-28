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Haberler Yaşam TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:14

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müminler teravih namazını evde ya da camide kılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Teravih namazı, Ramazan ayının her gecesinde, yatsı namazından sonra kılınabilen bir nafile namazıdır. Yatsı namazı sonrasında, sabah namazının vaktine kadar (fecrin doğuşuna kadar) kılınabilir. Peki, evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekâttan oluşur ve hangi dualar okunur? İşte adım adım teravih namazının kılınış şekli ve detaylar...

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!

Bu sene Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayan ilk oruçla başlayacak. Teravih namazı ise bir gün önceden, yani 28 Şubat 2025 Cuma akşamı kılınmaya başlanacak. Bu dönemde, teravih namazının farz mı, vacip mi olduğu ve nasıl kılınması gerektiğiyle ilgili sorular sıkça gündeme gelmeye başladı. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat vardır, hangi sureler okunur? İşte, ayrıntılar haberin devamında...

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!

DİYANET İLE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

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TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!

CEMAATLE TERAVİH NAMAZI KILINIŞI
Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.
İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.
İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye"'nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.
Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!

EVDE TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?
Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.
Ezan okunduktan sonra sırayla:
4 Rekât yatsının ilk sünneti
4 Rekât yatsının farzı
2 Rekât yatsının son sünneti
20 Rekât teravih
3 Rekât vitir namazı kılınır.
Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.
İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İlk Teravih bu akşam kılınacak!

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan nafile namazdır ve toplamda 20 rekattır. Ancak; yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

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