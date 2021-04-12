Teravih namazı nasıl kılınır, evde tek başına teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır?

Teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı evde kılınır mı, kaç rekâttır ve ne zaman soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İslam âlemi olarak, mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk teravih namazı ise arefe gecesi itibariyle kılınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yıl camilerde kılamayacağımız teravih namazı bu yılda evlerde kılınacak. Camilerin yolunu tutamayacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Evde Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır soruları yer alıyor. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır, teravih namazı toplamda kaç rekattır? Namaz sırasında hangi dualar ve sureler okunur? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte tüm detayları içeren evde teravih namazı kılınışı rehberi…