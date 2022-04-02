Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır sorusu her yıl Ramazan ayının en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yatsı namazının ardından idrak edilen bu ibadet, Ramazan-ı Şerif'in en faziletli ibadetlerinden biridir. Bu vesileyle bu ibadete dair bilinmezlere yanıt arayan müminler, Teravih namazı nasıl kılınır ve duaları nelerdir sorularıyla incelemeleri hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla evlerde eda edilen bu namaz, bu yıl camilerde cemaat halinde kılınacak. Bu nedenle cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır sorusu da sıkça inceleniyor. İşte Diyanet açıklamaları ışığında merak edilenlerin yanıtı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Diyanet teravih namazının bu yıl camilerde cemaat halinde kılınacağını müjdelemişti. Bu müjde üzerine milyonlar dün akşam camilere akın ederek yılın ilk teravih namazını eda etti. Peki, teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazında hangi dualar okunur? İşte merak edilen soruların cevabı;