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Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:47

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı Ramazan ayının en mühim ibadetleri arasında yer almaktadır. Nafile namazlardan olan teravih namazı pek çok sevaba, fazilete ve günahların affına vesile olur. Bu kıymetli ibadeti eda etmek isteyenler Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur sorularıyla namazın kılınışı hakkında bilgilerini tazeliyor. Bu namazın dindeki hükmü de Ramazan ayına ilişkin incelenen konular arasında yer alıyor. Peki Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? İşte Teravih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ve Diyanet açıklamaları ışığında konunun detayları…

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır sorusu her yıl Ramazan ayının en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yatsı namazının ardından idrak edilen bu ibadet, Ramazan-ı Şerif'in en faziletli ibadetlerinden biridir. Bu vesileyle bu ibadete dair bilinmezlere yanıt arayan müminler, Teravih namazı nasıl kılınır ve duaları nelerdir sorularıyla incelemeleri hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla evlerde eda edilen bu namaz, bu yıl camilerde cemaat halinde kılınacak. Bu nedenle cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır sorusu da sıkça inceleniyor. İşte Diyanet açıklamaları ışığında merak edilenlerin yanıtı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Diyanet teravih namazının bu yıl camilerde cemaat halinde kılınacağını müjdelemişti. Bu müjde üzerine milyonlar dün akşam camilere akın ederek yılın ilk teravih namazını eda etti. Peki, teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazında hangi dualar okunur? İşte merak edilen soruların cevabı;

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Sünnet-i müekkede kabul edilen teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

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Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

İşte adım adım teravih namazı kılınışı;

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

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