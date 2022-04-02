Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı Ramazan ayının en mühim ibadetleri arasında yer almaktadır. Nafile namazlardan olan teravih namazı pek çok sevaba, fazilete ve günahların affına vesile olur. Bu kıymetli ibadeti eda etmek isteyenler Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur sorularıyla namazın kılınışı hakkında bilgilerini tazeliyor. Bu namazın dindeki hükmü de Ramazan ayına ilişkin incelenen konular arasında yer alıyor. Peki Cemaat ile teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? İşte Teravih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ve Diyanet açıklamaları ışığında konunun detayları…