Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır sorusu, konuya ilişkin bilgilerini tazelemek isteyen ve ibadete yeni başlayan Müslümanlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Allah'ın rızasını kazanarak Ramazan'ın faziletinden faydalanmak isteyenler, ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır sorularına yanıt arıyor. Ramazan ibadetleri arasında yer alan ve yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı için, bu eşsiz ayın idrakına varmak isteyen Müslümanlar camileri doldurup taşıracak. İşte teravih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ile bu ibadete ilişkin merak edilenler.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan teravih namazı sözlükte rahatlatmak ve dinlendirmek manalarına gelen "terviha" kelimesinden adını alır. Yatsı ile vitir namazları arasında eda edilen bu namaz Ramazan ayında müminin huzurunu ikiye katlayan, sevap kazanarak Allah'ın rızasını almasını sağlayan kıymetli bir ibadettir. Peki teravih namazı nasıl kılınır? İşte merak edilen konuların yanıtı…