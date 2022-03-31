Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Teravih namazı kılınışı ve faziletleri Ramazan-ı Şerif için hazırlık yapan müminler tarafından ilgiyle inceleniyor. Ramazana özel ibadetlerden biri olan bu namaz, teravih namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur sorularıyla ele alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ve bu namazla ilgili hadisler, Müslümanlar için yol gösterici nitelik taşıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla alınan önlemler nedeniyle evlerde kılınan teravih namazı, bu yıl camilerde cemaatle birlikte eda edilecek. Her akşam iftar sofralarında Ramazan coşkusunu yaşayan müminler, yatsı ezanının ardından camileri dolduracak. Peki teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte teravih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ve namazda okunacak dualar…