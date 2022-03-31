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Haberler Yaşam Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 16:59

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Teravih namazı kılınışı ve faziletleri Ramazan-ı Şerif için hazırlık yapan müminler tarafından ilgiyle inceleniyor. Ramazana özel ibadetlerden biri olan bu namaz, teravih namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur sorularıyla ele alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ve bu namazla ilgili hadisler, Müslümanlar için yol gösterici nitelik taşıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla alınan önlemler nedeniyle evlerde kılınan teravih namazı, bu yıl camilerde cemaatle birlikte eda edilecek. Her akşam iftar sofralarında Ramazan coşkusunu yaşayan müminler, yatsı ezanının ardından camileri dolduracak. Peki teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte teravih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ve namazda okunacak dualar…

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır sorusu, konuya ilişkin bilgilerini tazelemek isteyen ve ibadete yeni başlayan Müslümanlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Allah'ın rızasını kazanarak Ramazan'ın faziletinden faydalanmak isteyenler, ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır sorularına yanıt arıyor. Ramazan ibadetleri arasında yer alan ve yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı için, bu eşsiz ayın idrakına varmak isteyen Müslümanlar camileri doldurup taşıracak. İşte teravih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ile bu ibadete ilişkin merak edilenler.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan teravih namazı sözlükte rahatlatmak ve dinlendirmek manalarına gelen "terviha" kelimesinden adını alır. Yatsı ile vitir namazları arasında eda edilen bu namaz Ramazan ayında müminin huzurunu ikiye katlayan, sevap kazanarak Allah'ın rızasını almasını sağlayan kıymetli bir ibadettir. Peki teravih namazı nasıl kılınır? İşte merak edilen konuların yanıtı…

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Sünnet-i müekkede kabul edilen teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

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Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

İşte adım adım teravih namazı kılınışı;

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahıım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

3. REKAT

İmam ve cemaat birlikte Sübhaneke'yi okur, ardından imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.

4. REKAT

Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.

Bu şekilde istenilen kadar rekat kılınır ve vitir namazına geçilir.

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazının kılınışı Diyanet bilgilerine göre şu şekildedir;

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