Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 00:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 00:28

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı kılınışı ve rekat sayısı on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Ramazana özel ibadetlerden biri olan bu namaz, mübarek ay boyunca her akşam eda ediliyor. Bu ibadete yeni başlayan ya da bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar ise bu noktada Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, farz mı sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ve bu namazla ilgili hadisler, Müslümanlar için yol gösterici nitelik taşıyor. Peki, 2023 Ramazan ayı ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet ile adım adım teravih namazı kılınışı, faziletleri ve duaları hakkında merak edilenler…

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorularının yanıtları Ramazan ayının gelmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere üç ayların sonuncusu olan bu mübarek ayda farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden bir diğeri ise teravih namazı oluyor. Her akşam iftar sofralarında buluşan müminler, yatsı ezanının ardından camileri dolduracak. Bu kıymetli ibadeti eda etmek isteyenler ise bu noktada "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, farz mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Diyanet takvimi ile ilk teravih saati ile adım adım teravih namazı kılınışı, faziletleri, duaları ve merak edilen tüm detaylar…

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT BİLGİSİ 2023

Ramazan ayına özel ibadetlerden biri olan Teravih namazı kılınışı sık sık aratılıyor. Yatsı namazından hemen sonra kılınan teravih namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Teravih namazı kılınışı…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

İşte adım adım teravih namazı kılınışı;

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

SON DAKİKA