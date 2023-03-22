Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?

Teravih namazı kılınışı ve rekat sayısı on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Ramazana özel ibadetlerden biri olan bu namaz, mübarek ay boyunca her akşam eda ediliyor. Bu ibadete yeni başlayan ya da bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar ise bu noktada Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, farz mı sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ve bu namazla ilgili hadisler, Müslümanlar için yol gösterici nitelik taşıyor. Peki, 2023 Ramazan ayı ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet ile adım adım teravih namazı kılınışı, faziletleri ve duaları hakkında merak edilenler…