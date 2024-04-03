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Haberler Yaşam Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:52

Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

İstanbul'da yaşayan köy ve köy ürünleri sevdalısı İsmail A. sosyal medyadan mandıra ürünleri satan Ömer S.'den 10 bin liralık alışveriş yaptı. Ancak ürünleri bir türlü gelmeyince, kandırıldığını anladı. Teslimat günü telefonuna gelen "Bizden hiçbir şey alamazsın, savcılığa versen bile" sözü üzerine soluğu savcılıkta aldı. Parasını kurtarmaya çalışırken şüphelilerin sözleriyle neye uğradığını şaşırdı: Karısını öldürecekti… Tereyağı değil silah istedi!

SEDA NUR GÜNAYDIN
Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

Trajikomik olayın adresi İstanbul Maltepe'ydi. Köy sevdalısı 63 yaşındaki İsmail A.'nın başına gelenler, herkesi şaşkına çevirdi. İsmail A., internette gezerken Ömer S. (32) ile tanıştı. Sosyal medya hesabında mandıra fotoğrafları bulunan Ömer S., İsmail A.'ya tereyağ, süt, kavurma vs. mandıra ürünleri sattığını söyledi.

Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

KÖY SEVDASI NEFRETE DÖNDÜ

Doğal köy ürünlerine düşkün olan İsmail A., yaklaşık 10 bin lira karşılığında 20 kilo mandıra ürününü satın almak için Ömer S. ile anlaştı. İkilinin telefonla konuştuğu esnada Ömer S., iddiaya göre siparişleri otobüse vereceğini ve parayı yolladığı günün ertesi günü Dudullu Otogar'dan ürünleri alabileceğini söyledi. İsmail A., parayı gönderince ise olanlar oldu. İddiaya göre Ömer S., siparişleri verdiği otobüsün fotoğrafını attı ve otobüsün muavinin telefon numarasını verdi. İsmail A.'nın muavini araması üzerine muavin de "Yarın Dudullu'da olacağım gelirsen elden teslim ederiz, yetişemezsen yazıhaneye bırakırız oradan alırsın" dedi.

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Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

MUAVİN DE DOLANDIRICI ÇIKTI

Mandıra yiyeceklerine kavuşmak için sabırsızlanan İsmail A., ertesi gün muavinin numarasını tekrar aradığında cevap alamadı. Israrla aramayı sürdüren adam, telefonu açan kişinin "Bizden hiçbir şey alamazsın, savcılığa versen bile. 'Bizden yasadışı taleplerde bulundu' deriz, hiçbir şey alamazsın" sözlerini duyunca beyninden vurulmuşa döndü.

Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

MANDIRA DOLANDIRICILARI TESPİT EDİLDİ

Hem parasını kaptıran hem de köy ürünlerine kavuşamayan adam, soluğu savcılıkta aldı. Yaşlı adamın şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada Ömer A.'nın kullandığı telefon numarasının şüpheli Fatih D. (27)'ye, muavinin numarasının ise şüpheli Oktay Ş. (30)'ye ait olduğu ortaya çıktı. Müştekinin para gönderdiği hesabınsa Meryem S. (52)'ye ait olduğu tespit edildi.

Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

SAHTE MANDIRACI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık, şüphelilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli Ömer S., müştekiyi tanımadığını, sosyal medyada üzerinden terayağı satış ilanı vermediğini, tereyağ satışı için Fatih D.'nin kendisi adına sahte hesap açarak bu şekilde tereyağ satışı ilanı vererek bu dolandırıcılık olayını yapmış olacağını düşündüğünü söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Orhan Ş., müştekinin kendisini aradığını, kendisinden Ardeşen yapımı silah istediğini, kendisine eşinden boşandığını katliam yapacağını söylediğini, müştekiye iki üç tane silah temin ettiği için bloke olmuş hesabına para gönderdiğini, kendisinin de şahsa emaneti otobüse verdiğini yolda geldiğini söylediğini, daha sonra kendisini tekrar aradığını, ancak kendisinin telefona bakmadığını, hesabına yatan parayı da harcadığını ifade etti.

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