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Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
08:52
Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!
İstanbul'da yaşayan köy ve köy ürünleri sevdalısı İsmail A. sosyal medyadan mandıra ürünleri satan Ömer S.'den 10 bin liralık alışveriş yaptı. Ancak ürünleri bir türlü gelmeyince, kandırıldığını anladı. Teslimat günü telefonuna gelen "Bizden hiçbir şey alamazsın, savcılığa versen bile" sözü üzerine soluğu savcılıkta aldı. Parasını kurtarmaya çalışırken şüphelilerin sözleriyle neye uğradığını şaşırdı: Karısını öldürecekti… Tereyağı değil silah istedi!