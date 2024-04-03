Tereyağ sevdası yüzünden başına öyle şeyler geldi ki… Şüphelilerden kan donduran katliam itirafı!

SAHTE MANDIRACI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık, şüphelilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli Ömer S., müştekiyi tanımadığını, sosyal medyada üzerinden terayağı satış ilanı vermediğini, tereyağ satışı için Fatih D.'nin kendisi adına sahte hesap açarak bu şekilde tereyağ satışı ilanı vererek bu dolandırıcılık olayını yapmış olacağını düşündüğünü söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Orhan Ş., müştekinin kendisini aradığını, kendisinden Ardeşen yapımı silah istediğini, kendisine eşinden boşandığını katliam yapacağını söylediğini, müştekiye iki üç tane silah temin ettiği için bloke olmuş hesabına para gönderdiğini, kendisinin de şahsa emaneti otobüse verdiğini yolda geldiğini söylediğini, daha sonra kendisini tekrar aradığını, ancak kendisinin telefona bakmadığını, hesabına yatan parayı da harcadığını ifade etti.