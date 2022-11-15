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Terörist Ahlam Albashır'ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
13:54
Terörist Ahlam Albashır'ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bombayı bırakıp kaçan terörist Ahlam Albashır kısa sürede yakalanarak kelepçelendi. Kadın teröristin İstanbul Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Kadın teröristi gören bir vatandaş, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu" dedi…