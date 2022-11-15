Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Terörist Ahlam Albashır'ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 13:54

Terörist Ahlam Albashır'ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bombayı bırakıp kaçan terörist Ahlam Albashır kısa sürede yakalanarak kelepçelendi. Kadın teröristin İstanbul Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Kadın teröristi gören bir vatandaş, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu" dedi…

Terörist Ahlam Albashır’ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!

Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

Terörist Ahlam Albashır’ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!

Mahalle sakinleri ise kadının kimseyle konuşmadığını ve sadece telefonla ilgilendiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terörist Ahlam Albashır’ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, "Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Ben işverenle görüşmüştüm ilk geldiği zamanlarda.

Terörist Ahlam Albashır’ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!

Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar.

Terörist Ahlam Albashır’ı gören vatandaş konuştu: Gece buraya giriyordu, tüylerim diken diken oldu!

Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti.

SON DAKİKA