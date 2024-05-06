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Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:10

Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Kağıthane'de polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Şahıslardan birinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

İHA
Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Kağıthane Seyrantepe'de önceki ay meydana gelen olayda, akşam saatlerinde motosikletle seyreden Burak Öztürk ve Atilla Şengül polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Bir süre sonra caddeye ters istikametten giren motosikletli hızla kaçmaya devam etti. O esnada motosikletli karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ayağından yaralanırken, onlara ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

ÇARPTIKLARI SAĞLIK EKİBİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Müdahale sonrası yaralı iki şahıs, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ise şahısların aranmasının olduğu ve bu yüzden ihtara uymayıp kaçtıkları ortaya çıktı.

Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Ayrıca şahıslardan birinin üstünden de bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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