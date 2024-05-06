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Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:10
Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı
Kağıthane'de polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Şahıslardan birinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.