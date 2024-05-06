Ters yöne girdi, ambulansa çarptı: Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Bir süre sonra caddeye ters istikametten giren motosikletli hızla kaçmaya devam etti. O esnada motosikletli karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ayağından yaralanırken, onlara ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.



