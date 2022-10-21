Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 13:44

Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!

Olay Adana Seyhan'da yaşandı… Yaralanan köpekleri kendi imkanları ile tedavi ettirip, sahiplendiren Derya Tunçgöğüs (37), havlama sesinden rahatsız olan komşusu Okşan Y.'nin saldırısına uğradı. Darp raporu alıp, şikayetçi olan Tunçgöğüs, "Omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerime de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var" dedi.

Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!

Toros Caddesi'nde giyim mağazası bulunan Derya Tunçgöğüs, 5 yıldır sahiplerinin terk ettiği ve tedavi ihtiyacı olan köpekleri gönüllü olarak sahipleniyor. Bakımlarını yaptırdığı köpeklere yuva da bulan Tunçgöğüs, yaralı köpeklere hem evinde hem de mağazasında bakıyor. Tunçgöğüs, geçen günlerde 'Darwin' ismini verdiği yaralı köpeği tedavi ettirip, bakımını yapmaya başladı.

Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!

Toros Caddesi'nde giyim mağazası bulunan Derya Tunçgöğüs, 5 yıldır sahiplerinin terk ettiği ve tedavi ihtiyacı olan köpekleri gönüllü olarak sahipleniyor. Bakımlarını yaptırdığı köpeklere yuva da bulan Tunçgöğüs, yaralı köpeklere hem evinde hem de mağazasında bakıyor. Tunçgöğüs, geçen günlerde 'Darwin' ismini verdiği yaralı köpeği tedavi ettirip, bakımını yapmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!

Taraflar arasında çıkan tartışmada Okşan Y., Tunçgöğüs'e saldırdı. Esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Okşan Y.'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Okşan Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video

Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!

Darp raporu alan Derya Tunçgöğüs, Okşan Y.'den şikayetçi oldu. Tunçgöğüs, köpekleri hem evinde hem de mağazasında barındırdığını söyleyerek, "Darwin de yaraları olduğu için mağazamda kalıyordu.

Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!

Komşumuz sabah saatlerinde iş yerimizin telefonuna mesaj atmıştı. Biz de güzel bir dille konuştuk. Daha sonra tekrar mesaj attı. 'Karşı apartmanda oturuyorum. Bir probleminiz varsa, gel benimle çöz' gibi kaba bir mesaj attı. Biz de numarayı engelledik. İlerleyen saatlerde terziye gittiğimde, bu mesajı atan kadın ile karşılaştım ve bana saldırdı. Kadını üzerimden zor aldılar.

SON DAKİKA