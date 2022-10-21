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Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
13:44
Terzi dükkanında 2 kadın birbirine girdi: Sesinden rahatsız olmuş!
Olay Adana Seyhan'da yaşandı… Yaralanan köpekleri kendi imkanları ile tedavi ettirip, sahiplendiren Derya Tunçgöğüs (37), havlama sesinden rahatsız olan komşusu Okşan Y.'nin saldırısına uğradı. Darp raporu alıp, şikayetçi olan Tunçgöğüs, "Omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerime de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var" dedi.