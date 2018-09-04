Tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için harekete geçiliyor

Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini, 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizlerde taşların ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş hali olan kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler, harekete geçti, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu. Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı. Köyde işlenerek tespih ve kolye yapılan taşlar açılacak maden ocağı ile ekonomiye kazandırılacak.