Tesbih namazı kılınışı: Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir? İşte adım adım Tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI KILMANIN FAYDASI

Bu nafile namazla ilgili Peygamber Efendimiz'in bir hadisi mevcuttur. Tesbih namazı, zorunlu tutulmamış ancak eda edilmesi halinde büyük sevap kazandırdığı belirtilmiş bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238). Tesbih namazı, sevabı çok olan, o yüzden mendup olan namazlardan biridir. Kılınması zorunlu değildir ancak kılınırsa sevabı çok büyüktür. Tesbih kelimesi de Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek O'nu övmek, saygı göstermek ve O'na şükretmek demektir.