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Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:26

ve kaç rekat kılınır? ’nde ? İşte !

'ni en faydalı şekilde geçirmek ve bu mübarek gecenin faziletleriyle şifalanmak isteyen müminler, bu geceyi ibadetlerle geçirmek için hazırlanıyor. Kadir Gecesi ve tesbih namazıyla ilgili bilgilerini tazelemek isteyenler ve kaç rekat kılınır gibi sorulara yanıt arıyor. Ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen ve duaları ile araştırılıyor. Kadir Gecesi'nde sorusu da merak ediliyor. Diyanet bilgileri ile tesbih namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ile haberimizde.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır? Kadir Gecesi’nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? İşte tesbih namazı niyeti!

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) amcası Hz. Abbas'a ömürde bir kez olsun tesbih namazı kılınmasının pek çok günahı affettiğinden bahsederek bu nafile namazı kılmasını tavsiye etmiştir. Bütün Kandil gecelerinde ve 'nde kılınan ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. ve kaç rekat gibi soruların yanıtını haberimizde derledik. Kadir Gecesi'nde , tesbih namazında hangi dualar okunur sorularının yanıtı Diyanet bilgileri ile haberimizde.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır? Kadir Gecesi’nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? İşte tesbih namazı niyeti!

TESBİH NAMAZI KILMANIN FAYDASI

Bu nafile namazla ilgili Peygamber Efendimiz'in bir hadisi mevcuttur. Tesbih namazı, zorunlu tutulmamış ancak eda edilmesi halinde büyük sevap kazandırdığı belirtilmiş bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238). Tesbih namazı, sevabı çok olan, o yüzden mendup olan namazlardan biridir. Kılınması zorunlu değildir ancak kılınırsa sevabı çok büyüktür. Tesbih kelimesi de Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek O'nu övmek, saygı göstermek ve O'na şükretmek demektir.

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Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır? Kadir Gecesi’nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? İşte tesbih namazı niyeti!

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Namaza ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır? Kadir Gecesi’nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? İşte tesbih namazı niyeti!

4 REKAT TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır? Kadir Gecesi’nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? İşte tesbih namazı niyeti!

TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir. Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

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