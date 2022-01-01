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Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:20

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Detaylar MPİ sorgulama ekranında!

Milli Piyango teselli ikramiyesi, dün akşam düzenlenen Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişinin ardından araştırma konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın zengin olabilmek için katıldığı MPİ yılbaşı çekilişi sonucu teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı. Bunun üzerine pek çok kişi 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, nedir, kazanan numaraları nasıl öğrenilir diye araştırıyor. İşte MPİ sorgulama ekranı ile 2022 teselli ikramiyesini kazanan rakamlar.

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Detaylar MPİ sorgulama ekranında!

Teselli ikramiyesi ne kadar, kazanan rakamlar nasıl ve nereden öğrenilir gibi sorular dün akşam saatlerinden itibaren Milli Piyango araştırmaları arasına girdi. Büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıranlara sunulan teselli ikramiyesi çekilişin ardından sahiplerini buldu. 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandıktan sonra internette konuya ilişkin aramalar hızlandı. İşte teselli ikramiyesi kazanan numaralar ve MPİ sorgulama ekranı!

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Detaylar MPİ sorgulama ekranında!

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan 2022 Teselli İkramiyesi tutarı 120.000 TL'dir.

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Teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Detaylar MPİ sorgulama ekranında!

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

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Teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Detaylar MPİ sorgulama ekranında!

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin teselli ikramiyesi hakkında verdiği bilgiler şu şekilde:

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Detaylar MPİ sorgulama ekranında!

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyeleri şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyelerin ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

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