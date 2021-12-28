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Haberler Yaşam Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:54

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşı çekilişine günler kala yılbaşı bileti alan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir sorularının yanıtını araştırıyor. Bu yıl büyük ikramiye ödülü 120 milyon TL olarak belirlenen yılbaşı çekilişi öncesi konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran bilete verilen teselli ikramiyesi ve ödülü de bu kapsamda 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar sorusuyla araştırılıyor. İşte detaylar…

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

2022 yılbaşı çekilişi ile bu yıl toplamda 670 milyon 760 bin TL sahibini bulacak. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi vatandaşların gündeminde yer alırken, teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir soruları yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı numaralar bilet gişelerinde satışa sunulurken, çekilişe ilişkin sorgulamalar devam ediyor. 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar? İşte merak edilenlerin yanıtı…

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NASIL BELİRLENİR?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000

100 12,000 1,200,000

200 6,000 1,200,000

1,000 2,000 2,000,000

10.000 1,000 10,000,000

40.000 500 20,000,000

200.000 300 60.000.000

700.000 240 168,000,000

2.000.000 120 240,000,000

63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

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