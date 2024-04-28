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Haberler Yaşam Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle
Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 20:21

Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

Teşkilat 105. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin 28 Nisan tarihli yeni bölümde Ömer Çetin'e karşı kartlarını açık oynuyor. Dizi için ekran başında yerler alındı. İşte, Teşkilat 105. son bölüm izle ekranı...

Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

Teşkilat son bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta pazar günü ekranlara geliyor. Bu haftaki gelişmeler gündemde. İşte, Teşkilat 105. bölüm izle ekranı...

Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

TEŞKİLAT 105. BÖLÜM İZLE

28 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer artık Çetin'e karşı kartlarını açık oynar. Ama şirketin herhangi bir oyununa karşı da hazırlıklıdır. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan'ın da yanında olmaya çalışır.

Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

Ekip görevine odaklanmışken bir taraftan da Korkut'un durumunu çözmeye çalışırlar. Fakat bu yolun sonu da onları düşmanlarına götürecektir.

Teşkilat 105. bölüm izle full HD! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

Çetin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla her ne kadar Ömer'in haklılığı ispatlansa da, hem Ömer hem de ekibi için bu her şeyin başlangıcıdır.

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