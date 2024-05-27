TEŞKİLAT 110. BÖLÜM FRAGMANI yayımlandı mı? Teşkilat fragmanı ile yeni bölüm takip ediliyor!

Teşkilat 109. Bölümüyle ekranlara geldi. Bu haftaki heyecanlı bölümde ekip yine birçok olaya engel oldu ve bütün tehditleri ortadan kaldırdı. Yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 110. yeni bölüm fragmanı ve detayları...