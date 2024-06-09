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Teşkilat 111. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat sezon finali bölümü tıkla izle!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
20:29
Teşkilat, 9 Haziran 2024 Pazar akşamı yayında! Başrollerinde Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta sezon finalinde izleyenleri heyecanlı anlar bekliyor. Peki, sezon finalinde neler olacak? İşte, Teşkilat 111. Bölüm izle ekranı!