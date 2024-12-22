Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

Altay, üvey abisi Tufan ile karşı karşıya gelirken Neslihan da İrfan Hoca'nın Albay Nazım'ı tanıdığını öğrenmiştir. İkisi de farkında olmasalar da geçmişleri ile karşı karşıya geleceklerdir. Ama ne olursa olsun Kraliçe'nin onlara bu yolda engel olmasına izin vermeyeceklerdir.