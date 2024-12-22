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Haberler Yaşam Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024
Giriş Tarihi: 22.12.2024 20:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:09

Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

TRT 1 ekranlarında 5. sezonu ile devam eden yapım Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın başrollerinde yeni bölümüyle takip ediliyor. Ekran başında yerlerini alan dizi takipçileri Teşkilat 125. bölüm izle aramalarına hız kazandırdı. 22 Aralık tarihli bölümde yeniden tansiyon yükseliyor. İşte, Teşkilat son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz...

Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

Teşkilat 125. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip ediliyor. Yeni bölümde Neslihan ve Altay'ın başına gelen olaylar gündemde. Sezonlardır izlenen yapımda aksiyonu yüksek sahneler ekranlara geliyor. İşte, Teşkilat son bölüm izle linki...

Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

TEŞKİLAT 125. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Altay, İhsan Hoca ile birlikte Makinist tarafından tuzağa düşürülür. Asansör Makinist'in kontrolündeyken Altay kurtuluş yolu bulmak için büyük riskler alır.

Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

Korkut ona ve Hamdi'ye kurulan tuzağın peşini bırakmaz. Bunun arkasında olanlara cezasını vermekte kararlıdır ama onu farklı zorluklar beklemektedir.

Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024

Altay, üvey abisi Tufan ile karşı karşıya gelirken Neslihan da İrfan Hoca'nın Albay Nazım'ı tanıdığını öğrenmiştir. İkisi de farkında olmasalar da geçmişleri ile karşı karşıya geleceklerdir. Ama ne olursa olsun Kraliçe'nin onlara bu yolda engel olmasına izin vermeyeceklerdir.

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