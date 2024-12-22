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Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024
Giriş Tarihi: 22.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
20:09
Teşkilat 125. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ile Teşkilat son bölüm izle - 22 Aralık 2024
TRT 1 ekranlarında 5. sezonu ile devam eden yapım Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın başrollerinde yeni bölümüyle takip ediliyor. Ekran başında yerlerini alan dizi takipçileri Teşkilat 125. bölüm izle aramalarına hız kazandırdı. 22 Aralık tarihli bölümde yeniden tansiyon yükseliyor. İşte, Teşkilat son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz...