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Haberler Yaşam Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 23.12.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 01:14

Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde

Teşkilat 126. bölüm fragmanı TRT 1 ile takip ediliyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı yapım 5. sezonu ile takip ediliyor. Aksiyonu yüksek dizide gelecek haftaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde

Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? dizi takipçilerinin gündeminde. Neslihan ve Altay'ın maceraları son bölümde takip edilirken haftaya yayımlanacak bölüm için de yakın takip başladı. İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde

TEŞKİLAT 125. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde

TEŞKİLAT 126. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Altay, İhsan Hoca ile birlikte Makinist tarafından tuzağa düşürülür. Asansör Makinist'in kontrolündeyken Altay kurtuluş yolu bulmak için büyük riskler alır.

Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde

Korkut ona ve Hamdi'ye kurulan tuzağın peşini bırakmaz. Bunun arkasında olanlara cezasını vermekte kararlıdır ama onu farklı zorluklar beklemektedir.

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