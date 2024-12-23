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Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 23.12.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
01:14
Teşkilat 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? TRT 1 ile Teşkilat fragmanı gündemde
Teşkilat 126. bölüm fragmanı TRT 1 ile takip ediliyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı yapım 5. sezonu ile takip ediliyor. Aksiyonu yüksek dizide gelecek haftaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?