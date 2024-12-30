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TEŞKİLAT 127. BÖLÜM FRAGMANI sorgulanıyor: Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayında mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
06:17
TEŞKİLAT 127. BÖLÜM FRAGMANI sorgulanıyor: Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayında mı, haftaya neler yaşanacak?
Teşkilat ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. TRT 1 ekranlarının yakından takip edilen yapımında gelecek bölümde neler olacak merak ediliyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?