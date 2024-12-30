TEŞKİLAT 127. BÖLÜM FRAGMANI sorgulanıyor: Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayında mı, haftaya neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat 126. bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Son bölümü yayınlanan dizinin, 127. bölüm fragmanı merak edildi. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı yapımda yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...