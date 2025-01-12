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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:22

TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, heyecan dolu yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Teşkilat Senaryo Ekibi'nin yazdığı bu aksiyon dolu dizi, güçlü karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle büyük bir beğeni topluyor. Her hafta merakla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat dizisinin 127. bölümü, 12 Ocak 2025 Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanacak. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat 127. bölümü, kesintisiz HD izle ekranı haberin devamında...

TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizi, aksiyon dolu yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Bu hafta ise dizinin 127. bölümünün ne gibi sürprizler ve gelişmeler sunacağı merakla bekleniyor. 12 Ocak Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat'ın yeni bölümünü kesintisiz ve HD izle ekranı haberin devamında...

TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE

12 Ocak 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Selen, Kraliçe'nin talimatıyla Altay'ın bilgisayara ulaşmasını engellemiştir. Altay ona saldıranın kim olduğunu bilmeden verilere ulaşmak için onu yakalamanın peşindedir.Neslihan'ın Altay'a güveni sonsuzdur. Görevinde başarıya ulaşıp onlara çalınan verileri getireceğinden emindir.

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TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Akif Başkan, Korkut'a operasyonun bitiş emrini verse de Korkut ona beklenmedik gelişmeyi bildirir. Levent sayesinde ona ulaşan Kraliçe, Korkut ve Hamdi'nin masanın başına geçmesini ister. Bu durum hem masanın dengelerini hem de operasyonun akıbetini değiştirecektir.

TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Kraliçe'nin hedefini öğrenmek isteyen Neslihan ve Altay, verilere ulaşmak ve yeni bir plan yapmak için ellerinden geleni yapar. Amaçları her zaman olduğu gibi düşmandan birkaç adım önde olmaktır.

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