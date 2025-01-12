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TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
17:22
TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, heyecan dolu yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Teşkilat Senaryo Ekibi'nin yazdığı bu aksiyon dolu dizi, güçlü karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle büyük bir beğeni topluyor. Her hafta merakla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat dizisinin 127. bölümü, 12 Ocak 2025 Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanacak. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat 127. bölümü, kesintisiz HD izle ekranı haberin devamında...