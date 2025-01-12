TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE | 12 Ocak Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizi, aksiyon dolu yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Bu hafta ise dizinin 127. bölümünün ne gibi sürprizler ve gelişmeler sunacağı merakla bekleniyor. 12 Ocak Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat'ın yeni bölümünü kesintisiz ve HD izle ekranı haberin devamında...