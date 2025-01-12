TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 128. bölüm fragmanı büyük bir merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin, hem profesyonel hem de özel yaşamlarını konu alan bu aksiyon, istihbarat ve dram türündeki yapım, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciler tarafından beğenildi. Bugün yayımlanan 127. bölüm ise, aksiyon dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla büyük ilgi gördü. Peki, Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?