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TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
22:57
TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, 127. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla izleyicilerden tam puan almayı başardı. Peki, Teşkilat dizisinin 128. bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?