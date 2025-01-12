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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:57

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, 127. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla izleyicilerden tam puan almayı başardı. Peki, Teşkilat dizisinin 128. bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 128. bölüm fragmanı büyük bir merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin, hem profesyonel hem de özel yaşamlarını konu alan bu aksiyon, istihbarat ve dram türündeki yapım, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciler tarafından beğenildi. Bugün yayımlanan 127. bölüm ise, aksiyon dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla büyük ilgi gördü. Peki, Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Teşkilat 128. bölümü, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak.

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altay ve Neslihan, çalınan verilere ulaşmak için tehlikeli bir plan yaptı. Kraliçe'nin asıl hedefi ortaya çıkacak ve masanın dengeleri değiştirdi. Operasyonun akıbeti, Korkut'un vereceği kararlarla şekillendi. Ekibin düşmandan bir adım önde olma mücadelesi devam etti.

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş
Aybüke Pusat
Yunus Emre Yıldırımer
Serdar Yeğin
Tuvana Türkay
Murat Aygen
Murat Han

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